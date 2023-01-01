Миранда (сериал, 2009) смотреть онлайн
8.92009, Miranda 3 сезона
Комедии, Зарубежные18+
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Сюжет
Классический британский ситком о владелице магазинчика приколов. Мать Миранды отчаянно хочет выдать дочь замуж, но та не особо стремится под венец, если только за университетского друга Гари, который по возвращению из путешествия устраивается шеф-поваром в ресторане по соседству с магазинч�иком Миранды и по которому Миранда ужасно сохнет.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джульетт
Мэй
- Режиссёр
Мэнди
Флетчер
- МХАктриса
Миранда
Харт
- ПХАктриса
Патриция
Ходж
- ТЭАктёр
Том
Эллис
- Актриса
Сара
Хэдлэнд
- СФАктриса
Сэлли
Филлипс
- ДХАктёр
Джеймс
Холмс
- БПАктёр
Богдан
Порай
- ЭСАктёр
Эдриан
Скарборо
- КУАктёр
Крис
Уилсон
- МКАктриса
Маргарет
Кэбурн-Смит
- ДФАктёр
Джон
Финнемор
- ДКСценарист
Джеймс
Кэри
- ДГСценарист
Дэн
Гэстер
- МХСценарист
Миранда
Харт
- МХПродюсер
Миранда
Харт
- ЭСПродюсер
Эмма
Стрэйн
- НЭПродюсер
Нерис
Эванс
- ИБХудожник
Ив
Барр
- АЭКомпозитор
Алекс
Экфорд