Миранда (сериал, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Классический британский ситком о владелице магазинчика приколов. Мать Миранды отчаянно хочет выдать дочь замуж, но та не особо стремится под венец, если только за университетского друга Гари, который по возвращению из путешествия устраивается шеф-поваром в ресторане по соседству с магазинч�иком Миранды и по которому Миранда ужасно сохнет.



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