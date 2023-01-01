Миранда
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Миранда

Миранда (сериал, 2009) смотреть онлайн

8.92009, Miranda 3 сезона
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

Классический британский ситком о владелице магазинчика приколов. Мать Миранды отчаянно хочет выдать дочь замуж, но та не особо стремится под венец, если только за университетского друга Гари, который по возвращению из путешествия устраивается шеф-поваром в ресторане по соседству с магазинчиком Миранды и по которому Миранда ужасно сохнет.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миранда»

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