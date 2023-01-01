Биография

Крис Уилсон – актер, дублер, музыкант, родился в Брайтоне, Великобритания. Фильмография насчитывает более 140 полнометражных кинокартин и сериалов. Известен ролям в таких кинолентах, как фантастические боевики «Хроники мутантов» и «Случайный доступ», остросюжетный боевик «Ганмен», детективный сериал «Убийства в Мидсомере» (или «Чисто английское убийство»). Начал карьеру в кинематографе с многочисленных ролей в качестве дублера. Также некоторое время работал бас-гитаристом, выступал с различными музыкальными коллективами в клубах и на круизных лайнерах. Первым фильмом Криса Уилсона стала британская многосерийная комедия «У некоторых мам рождаются и такие детки» (1973-1978). Актер нередко играл полицейских, участвовал в съемках детективных сериалов, среди которых наиболее популярными стали «Безмолвный свидетель», «Чисто английское убийство», «Новые уловки», «Тугая струна» и др. В основном это были эпизодические роли. В 2008 году актер снялся в полнометражной криминальной драме «Террорист». Небольшая роль Крису Уилсону досталась в сериале «Муж женщины-политика» (2013). В 2015 году на экраны вышел остросюжетный боевик с участием актера «Ганмен». Главную роль в кинокартине исполнил знаменитый американский актер Шон Пенн. Сегодня актер особенно востребован, в этом году выходит около десятка картин с его участием.