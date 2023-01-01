МегаМен: Полный заряд
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МегаМен: Полный заряд

МегаМен: Полный заряд (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

8.42018, Mega Man: Fully Charged 1 сезон
Мультсериалы6+

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Сюжет

В течение многих лет роботы и люди мирно жили бок о бок в футуристическом мире высоких технологий Кремниевого Города. Однако есть те, кто стремится разрушить этот баланс. К счастью, в Кремниевом Городе есть свой защитник – это Аки Лайт. Он обычный жизнерадостный школьник-робот со своим секретом… Глубоко в его программе лежат протоколы, которые могут превратить его в могущественного героя Мегамена!

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Рейтинг

4.1 IMDb