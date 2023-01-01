Медики Чикаго
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Медики Чикаго

Медики Чикаго (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Chicago Med 3 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Спин-офф сериалов «Полиция Чикаго» и «Пожарные Чикаго» расскажет о личных драмах и профессиональных буднях работников чикагской больницы. Каждый день они борются за жизни своих пациентов и собственное счастье, пытаясь не сойти с ума от напряженного графика и повсеместного хаоса.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Медики Чикаго»

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