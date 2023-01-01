Маугли (мультсериал, 1967) смотреть онлайн
1967, Маугли 2 сезона
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
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Сюжет
Советский мультсериал по рассказам Редьярда Киплинга. Маленький мальчик попадает в джунгли и спасается от гибели благодаря волчьей стае, решившей взять его на воспитание. Малышу предстоит адаптироваться в новой семье, познакомиться с другими обитателями джунглей и пережить ряд испытаний.
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