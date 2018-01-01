Маугли (мультсериал, 1967) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Маленький ребeнок попадает в джунгли в волчью семью. Он приглянулся матери волчице Ракше, которая не отдала его тигру людоеду Шерхану. Волки вскормили и воспитали человеческого детeныша, которого назвали Маугли. Но семья живeт в волчьей стае которая, управляется законом джунглей. Совет стаи должен решить будет ли жить Маугли среди зверей или отдать его Шерхану, который хочет получить свою добычу.



