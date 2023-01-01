8.42022, Ice Cold Courage 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы18+
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Ледяное мужество (сериал, 2022) смотреть онлайн
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Сюжет
Спортсмены-экстремалы, альпинисты и бесстрашные исследователи отправляются проверить себя на прочность на опасных просторах Антарктики, где им предстоит встретиться с непроходимыми ледяными пустошами, лавинами, полярными медведями и огромными колониями пингвинов. Почувствуйте себя сноубордистом, лыжником или скалолазом, наблюдая за невымышленными приключениями героев документального сериала.
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