Ледяное мужество
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Ледяное мужество
8.42022, Ice Cold Courage 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы18+
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Ледяное мужество (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Спортсмены-экстремалы, альпинисты и бесстрашные исследователи отправляются проверить себя на прочность на опасных просторах Антарктики, где им предстоит встретиться с непроходимыми ледяными пустошами, лавинами, полярными медведями и огромными колониями пингвинов. Почувствуйте себя сноубордистом, лыжником или скалолазом, наблюдая за невымышленными приключениями героев документального сериала.

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