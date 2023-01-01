#ЛавСтайл
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#ЛавСтайл

#ЛавСтайл (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, #ЛавСтайл 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

#ЛавСтайл — программа для настоящих модниц. Самый известный блогер Маша Вэй, столичные тусовщики, Валери Дергилёва и Заур Газдаров, мексиканская скандалистка Настя Смирнова помогут быть вам стильными и модными, следовать трендам и не пропустить самые яркие события fashion индустрии.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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