Курс биологии (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Самовлюбленный профессор философии из Гарварда Джек Гриффин отправляется в родной городок, чтобы преподавать биологию в местной школе. Но вместо обучения он решает воспользоваться помощью школьников, чтобы ото�мстить заклятому врагу, укравшему у него должность и карьеру. Впрочем, чем больше времени он проводит с назойливыми детьми и коллегами-неудачниками, тем больше начинает казаться, что им все-таки есть, чему научить друг друга.



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