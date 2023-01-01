Курс биологии
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Курс биологии
7.12018, A.P. Bio 4 сезона
Комедии18+

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Курс биологии (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Самовлюбленный профессор философии из Гарварда Джек Гриффин отправляется в родной городок, чтобы преподавать биологию в местной школе. Но вместо обучения он решает воспользоваться помощью школьников, чтобы отомстить заклятому врагу, укравшему у него должность и карьеру. Впрочем, чем больше времени он проводит с назойливыми детьми и коллегами-неудачниками, тем больше начинает казаться, что им все-таки есть, чему научить друг друга.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Курс биологии»

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