Крестный отец Гарлема
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Крестный отец Гарлема

Крестный отец Гарлема (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Godfather of Harlem 2 сезона
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Криминальный авторитет Бампи Джонсон возвращается в родной район после десяти лет отсидки и обнаруживает, что мир изменился. Теперь на улицах Гарлема правит итальянская мафия – чтобы вернуть былое влияние Бампи предстоит включиться в разрушительную войну банд и объединить усилия с молодым проповедником Малькольмом Икс, будущим духовным лидером борьбы за права афроамериканцев.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крестный отец Гарлема»

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