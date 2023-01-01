Крестный отец Гарлема (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный авторитет Бампи Джонсон возвращается в родной район после десяти лет отсидки и обнаруживает, что мир изменился. Теперь на улицах Гарлема правит итальянская мафия – чтобы вернуть былое влияние Бампи предстоит включиться в разрушительную войну банд и объединить усилия с молодым проповедником Малькольмом Икс, будущим духовным лидером борьбы за права афроамериканцев.



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