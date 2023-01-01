Красная луна, синее солнце
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Красная луна, синее солнце

Красная луна, синее солнце (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.12018, Bulkeundal pureunhae 1 сезон
Драмы, Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чха У-гён работает консультантом в детском центре. Женщина вполне довольна жизнью — любимая работа, прекрасная семья, ожидается второй ребёнок. Но происходит событие, которое в корне меняет жизнь У-гён.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb