Красная луна, синее солнце (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Красная луна, синее солнце. Сезон 1. Серия 7
Красная луна, синее солнце
1-й сезон
7-я серия

9.02018, Bulkeundal pureunhae
Драма, Детектив18+

О сериале

Чха У-гён работает консультантом в детском центре. Женщина вполне довольна жизнью — любимая работа, прекрасная семья, ожидается второй ребёнок. Но происходит событие, которое в корне меняет жизнь У-гён.

Сериал Красная луна, синее солнце 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Детектив
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb