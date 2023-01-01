Кошки Японии
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Кошки Японии (сериал, 2017) смотреть онлайн

9.12017, Cats of Japan 1 сезон
Документальные0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В Японии очень любят кошек. Они стали настоящими талисманами мест, в которых обитают. Их обожают не только их хозяева, но и все, кто там оказывается. Сериал расскажет о подробностях жизни котов и о том, как они счастливы в своей далекой стране.

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