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Кошки Японии
1-й сезон

Кошки Японии (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.12017, Cats of Japan 9 серий
Документальный6+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В Японии очень любят кошек. Они стали настоящими талисманами мест, в которых обитают. Их обожают не только их хозяева, но и все, кто там оказывается. Сериал расскажет о подробностях жизни котов и о том, как они счастливы в своей далекой стране.

Страна
Япония
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.9 КиноПоиск