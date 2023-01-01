Корона (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Корона 1 сезон
Драмы, Исторические18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История королевы Елизаветы II с момента её свадьбы в 1947 году до настоящего времени.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- ФМРежиссёр
Филип
Мартин
- КШРежиссёр
Кристиан
Швохов
- ДХРежиссёр
Джесика
Хоббс
- БКРежиссёр
Бенджамин
Карон
- Актриса
Ванесса
Кирби
- Актёр
Джонатан
Прайс
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Имелда
Стонтон
- Актриса
Оливия
Колман
- ЧЭАктёр
Чарльз
Эдвардс
- МБАктриса
Мэрион
Бэйли
- Актриса
Клэр
Фой
- Актёр
Доминик
Уэст
- ТМАктёр
Тобайас
Мензис
- ЛДСценарист
Лаура
Дили
- СДПродюсер
Стивен
Долдри
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- РФПродюсер
Роберт
Фокс
- СМПродюсер
Сюзанн
Маки
- МЧХудожник
Мартин
Чайлдс
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс