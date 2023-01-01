Королева красоты Иерусалима (сериал, 2021) смотреть онлайн
- 18+49 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 9
- 18+52 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 11
- 18+44 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 12
- 18+46 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 13
- 18+48 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 14
- 18+50 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 15
- 18+43 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 16
- 18+42 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 17
- 18+40 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 18
- 18+41 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 19
- 18+43 мин
Королева красоты Иерусалима
Сезон 1 Серия 20
Сюжет
Хитовый израильский сериал по одноименному бестселлеру Сарит Ишай-Леви о нескольких поколениях сефардской династии, в которой женщины объединены родовым проклятием. Выходец из богатой и влиятельной семьи Габриэль Армоза влюбляется в бедную девушку-ашкенази по имени Рошель. Властная мать юноши категорически против их отношений и, тем более, брака. В результате Габриэль женится на Розе из уважаемой сефардской семьи. В этом союзе нет любви, что в будущем отразится на судьбах трех рожденных в нем дочерей. Следить за испытаниями героев сериала на фоне событий ХХ века будет особенно увлекательно, если смотреть драму «Королева красоты Иерусалима» в видеосервисе Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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