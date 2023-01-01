Королева красоты Иерусалима (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Хитовый израильский сериал по одноименному бестселлеру Сарит Ишай-Леви о нескольких поколениях сефардской династии, в которой женщины объединены родовым проклятием. Выходец из богатой и влиятельной семьи Габриэль Армоза влюбляется в бедную девушку-ашкенази по имени Рошель. Властная мать юноши категорически против их отношений и, тем более, брака. В результате Габриэль женится на Розе из уважаемой сефардской семьи. В этом союзе нет любви, что в будущем отразится на судьбах трех рожденных в нем дочерей. Следить за испытаниями героев сериала на фоне событий ХХ века будет особенно увлекательно, если смотреть драму «Королева красоты Иерусалима» в видеосервисе Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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