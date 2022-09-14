Королева красоты Иерусалима (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Начало популярной телесаги о хитросплетениях внутри одной еврейской династии на фоне масштабных исторических событий. 1917 год, Иерусалим, последние дни Османской империи. Осиротевшие брат и сестра Эфраим и Роза остаются без кормильца: их старшего брата Рахамима казнят за дезертирство. Спустя два года Роза устраивается уборщицей в лавку Эрмозы – семейный магазин четы сефардов, которым управляет их старший сын Габриэль. Он влюблен в красавицу Рахель, но родители и слышать не хотят о союзе с ашкеназкой. Наутро после горячего спора отец Габриэля умирает от удара, и мать обязует сына исполнить его посмертную волю – жениться на Розе. Молодой человек подчиняется, и в браке с нелюбимой супругой у него рождается дочь Луна, которой уготована очень нелегкая судьба.

