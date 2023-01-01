Королева игры
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Королева игры

Королева игры (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.42014, Королева игры 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Два друга и партнера по бизнесу Николай и Павел имели роскошный отель. Николай заграбастал себе весь бизнес и Павел от отчаяния покончил жизнь самоубийством. Спустя двадцать три года сын Павла Сергей решает отомстить за смерть отца. Для своей цели Сергей влюбляет в себя дочь Павла Анну, но вскоре и сам влюбляется в нее. И теперь перед парнем стоит нелегкий выбор либо отомстить за отца либо связать судьбу с Анной. Вскоре Анна узнает о коварном плане Сергея…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
7.0 IMDb