Королева игры. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Королева игры
1-й сезон
15-я серия

Королева игры (сериал, 2014) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

8.22014, Королева игры. Сезон 1. Серия 15
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Два друга и партнера по бизнесу Николай и Павел имели роскошный отель. Николай заграбастал себе весь бизнес и Павел от отчаяния покончил жизнь самоубийством. Спустя двадцать три года сын Павла Сергей решает отомстить за смерть отца. Для своей цели Сергей влюбляет в себя дочь Павла Анну, но вскоре и сам влюбляется в нее. И теперь перед парнем стоит нелегкий выбор либо отомстить за отца либо связать судьбу с Анной. Вскоре Анна узнает о коварном плане Сергея…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
7.0 IMDb