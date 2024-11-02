WinkСериалыКоролева игры1-й сезон15-я серия
Королева игры (сериал, 2014) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
8.22014, Королева игры. Сезон 1. Серия 15
Мелодрама16+
О сериале
Два друга и партнера по бизнесу Николай и Павел имели роскошный отель. Николай заграбастал себе весь бизнес и Павел от отчаяния покончил жизнь самоубийством. Спустя двадцать три года сын Павла Сергей решает отомстить за смерть отца. Для своей цели Сергей влюбляет в себя дочь Павла Анну, но вскоре и сам влюбляется в нее. И теперь перед парнем стоит нелегкий выбор либо отомстить за отца либо связать судьбу с Анной. Вскоре Анна узнает о коварном плане Сергея…
