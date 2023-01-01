Конец людей
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Конец людей

Конец людей (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.12019, Laëtitia 1 сезон
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Драма на основе книги «Летиция, или Конец людей» о реальной истории, которая потрясла Францию в 2011 году. Информация о загадочном исчезновении 18-летней Летиции выходит далеко за пределы еe маленького города. Поиски правды раскрывают страшные тайны еe родных и сестры-близнеца, а также пороки полиции и судебной системы.

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Рейтинг

7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Конец людей»

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