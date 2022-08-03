Клан Кеннеди
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Клан Кеннеди

Клан Кеннеди (сериал, 2011) смотреть онлайн

8.82011, The Kennedys 1 сезон
Драма, Исторический18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Сюжет сериала строится вокруг семьи Кеннеди и событий, которые им довелось пережить в середине XX века.

Страна
США, Канада
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клан Кеннеди»