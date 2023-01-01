Холостяк (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Действие картины разворачивается в Одессе, где происходит убийство криминального авторитета по кличке Шалый. Группировка, в которую входил Шалый, занимается наркотрафиком в Турцию. Руководит всей одесской наркомафией Бурый — неуязвимый бандит, о поимке которого мечтает даже Интерпол. Убий�ство Шалого означает, что на всю группировку Бурого началась странная охота.



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