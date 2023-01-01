Хилы
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Хилы

Хилы (сериал, 2021) смотреть онлайн

8.72021, Heels 1 сезон
Драмы18+

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Сюжет

«Хилами» принято называть «злодеев» в рестлинге. Сериал рассказывает о двух братьях-рестлерах, которые почти не разграничивают семейные отношения и конфликт на боевой сцене. Такой накал страстей идет на пользу шоу, а вот самим родственникам — вряд ли. Кто из них главный «хил»? Разбираться в этом будет непросто, но очень интересно.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хилы»

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