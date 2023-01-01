Как я ездил в Москву (сериал, 2012) смотреть онлайн
9.12012, Как я ездил в Москву 1 сезон
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 1
- 16+24 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 2
- 16+24 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 7
- 16+24 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 9
- 16+24 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Как я ездил в Москву
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Пробк�и, мигалки, парковки, жители Рублевки и VIP-салоны для домашних животных — на эти и другие приметы столичной жизни посмотрит своим провинциальным взглядом, возможно, самый известный рассказчик из глубинки — «правдоруб» и бывший милиционер Владимир Виноградов.
Вещи, которые москвичам кажутся давно привычными и понятными, вызывают настоящий шок и непонимание у людей из глубинки.
Наше новое Шоу с одной стороны, покажет эту разницу, а с другой — сблизить ментальность москвичей и немосквичей,объяснив почему в больших городах все устроено именно так, а не иначе.
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