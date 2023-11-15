Как я ездил в Москву (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.72012, Как я ездил в Москву. Сезон 1. Серия 7
ТВ-шоу16+
О сериале
Пробки, мигалки, парковки, жители Рублевки и VIP-салоны для домашних животных — на эти и другие приметы столичной жизни посмотрит своим провинциальным взглядом, возможно, самый известный рассказчик из глубинки — «правдоруб» и бывший милиционер Владимир Виноградов.
Вещи, которые москвичам кажутся давно привычными и понятными, вызывают настоящий шок и непонимание у людей из глубинки.
Наше новое Шоу с одной стороны, покажет эту разницу, а с другой — сблизить ментальность москвичей и немосквичей,объяснив почему в больших городах все устроено именно так, а не иначе.