Кафе Баттербин
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Кафе Баттербин

Кафе Баттербин (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Butterbean's Café 2 сезона
Мультсериалы0+

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Сюжет

Добро пожаловать в чудесный Падлбрук, где живет добрая фея Баттербин и ее верные друзья Поппи, Дэззл, Джаспер и Крикет. Вместе они открывают чудесную пекарню, которая становится самым популярным заведением в городке, ведь все угощения там — особенные — благодаря магическим бобам.

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Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кафе Баттербин»

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