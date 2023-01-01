K-1 World Max. Йокогама
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K-1 World Max. Йокогама

K-1 World Max. Йокогама (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, K-1 World Max. Йокогама 1 сезон
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Легендарная организация К-1 проводит по-настоящему мировые турниры! Звездные кикбоксеры из Австралии, Нидерландов, Японии, Кореи и России сражаются в ринге за престижный золотой пояс чемпиона K-1. В рамках турнира К-1 World MAX вы увидите много ярких боев и несколько сочных нокаутов.

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Жанр
Спортивный

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