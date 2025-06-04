K-1 World Max. Йокогама (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Легендарная организация К-1 проводит по-настоящему мировые турниры! Звездные кикбоксеры из Австралии, Нидерландов, Японии, Кореи и России сражаются в ринге за престижный золотой пояс чемпиона K-1. В рамках турнира К-1 World MAX вы увидете много ярких боев и несколько сочных нокаутов.

