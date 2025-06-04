Юзука vs Бетербиев
Wink
Сериалы
K-1 World Max. Йокогама
1-й сезон
Юзука vs Бетербиев

K-1 World Max. Йокогама (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

2025, Юзука vs Бетербиев
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Легендарная организация К-1 проводит по-настоящему мировые турниры! Звездные кикбоксеры из Австралии, Нидерландов, Японии, Кореи и России сражаются в ринге за престижный золотой пояс чемпиона K-1. В рамках турнира К-1 World MAX вы увидете много ярких боев и несколько сочных нокаутов.

Жанр
Спортивный
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг