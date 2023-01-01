Изумрудный город
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Изумрудный город

Изумрудный город (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.02017, Emerald City 1 сезон
Фэнтези, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В мгновение ока торнадо уносит 20-летнюю Дороти Гейл и полицейскую собаку в мир, далекий от нашего — мистическую землю, охваченную кровавой войной между конкурирующими королевствами, в страну Оз. Дороти попадает в этот опасный мир и раскрывает свою истинную судьбу.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Изумрудный город»

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