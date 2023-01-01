Изменения климата
Wink
Сериалы
Изменения климата

Изменения климата (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Climate Change 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный сериал National Geographic посвящен проблеме климатических колебаний и рассказывает о последствиях, к которым может привести глобальное потепление. Свои теории выдвигают ученые и исследователи, приводящие красноречивые доказательства опасности возникшей природной ситуации.

Все сезоны сериала Изменения климата смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг