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Искусственный интеллект
Актёры и съёмочная группа сериала «Искусственный интеллект»

Актёры и съёмочная группа сериала «Искусственный интеллект»

Режиссёры

Олрик Райли

Олрик Райли

Alrick Riley
Режиссёр
Стивен Уильямс

Стивен Уильямс

Stephen Williams
Режиссёр
Кеннет Биллер

Кеннет Биллер

Kenneth Biller
Режиссёр

Актёры

Джош Холлоуэй

Джош Холлоуэй

Josh Holloway
АктёрGabriel Vaughn
Меган Ори

Меган Ори

Meghan Ory
Актриса
Марг Хельгенбергер

Марг Хельгенбергер

Marg Helgenberger
Актриса
Джон Биллингсли

Джон Биллингсли

John Billingsley
АктёрDr. Shenendoah Cassidy
П.Дж. Бирн

П.Дж. Бирн

P.J. Byrne
АктёрNelson Cassidy
Майкл Рэди

Майкл Рэди

Michael Rady
АктёрChris Jameson
Томас Арана

Томас Арана

Tomas Arana
АктёрDNI Adam Weatherly
Лэнс Реддик

Лэнс Реддик

Lance Reddick
АктёрDCI Jeffrey Tetazoo
Питер Койот

Питер Койот

Peter Coyote
АктёрLeland Strand
Фэй Кингсли

Фэй Кингсли

Faye Kingslee
АктрисаMei Chen

Сценаристы

Аарон Гинсбург

Аарон Гинсбург

Aaron Ginsburg
Сценарист
Вэйд Макинтайр

Вэйд Макинтайр

Wade McIntyre
Сценарист

Продюсеры

Джош Холлоуэй

Джош Холлоуэй

Josh Holloway
Продюсер
Аарон Гинсбург

Аарон Гинсбург

Aaron Ginsburg
Продюсер
Пол Д. Голдман

Пол Д. Голдман

Paul D. Goldman
Продюсер

Художники

Натали Вайнман

Натали Вайнман

Natalie Weinmann
Художница
Агата Маскиевич

Агата Маскиевич

Agata Maszkiewicz
Художница
Джозеф А. Ходжес

Джозеф А. Ходжес

Joseph A. Hodges
Художник
Дрю Боутон

Дрю Боутон

Drew Boughton
Художник

Операторы

Джерри Сиделл

Джерри Сиделл

Jerry Sidell
Оператор