Индекс страха
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Индекс страха
7.92022, The Fear Index 1 сезон
Триллеры18+

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Индекс страха (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Алекс Хоффман, в прошлом — одаренный ученый, а ныне предприниматель, разрабатывает технологию на основе искусственного интеллекта, способную предсказывать, как люди будут вести себя под действием страха и как это, в свою очередь, будет влиять на финансовые рынки. Но система, которая должна принести своему изобретателю и его клиентам крупную прибыль, оказывается под угрозой, когда накануне еe запуска на Алекса нападают, а после обвиняют в преступлениях, которых он не совершал. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Индекс страха»

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