Индекс страха (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Алекс Хоффман, в прошлом — одаренный ученый, а ныне предприниматель, разрабатывает технологию на основе искусственного интеллекта, способную предсказывать, как люди будут вести себя под действием страха и как это, в свою очередь, будет влиять на финансовые рынки. Но система, которая должна принести своему изобретателю и его клиентам крупную прибыль, оказывается под угрозой, когда накануне еe запуска на Алекса нападают, а после обвиняют в преступлениях, которых он не совершал. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кэффри
- Актёр
Джош
Хартнетт
- АААктёр
Аршер
Али
- ЛФАктриса
Лейла
Фарзад
- ГМАктёр
Грегори
Монтель
- АМАктриса
Аиса
Маига
- ДСАктёр
Дерек
Сиоу
- НТАктриса
Низеема
Тейо
- РХАктёр
Родерик
Хилл
- КСАктёр
Кембе
Сорел
- КБСценарист
Кэролайн
Бартлит
- ПЭСценарист
Пол
Эндрю Уильямс
- РХСценарист
Роберт
Харрис
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- ДДМонтажёр
Дермот
Дискин
- КМОператор
Киран
МакГиган
- НДКомпозитор
Нил
Дэвидж