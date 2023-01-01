Имя розы (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, The Name of the Rose 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Свежая многосерийная экранизация знаменитого романа Умберто Эко. 1327 год, монах-францисканец Вильгельм Баскервильский едет вместе с послушником на северо-запад Италии, чтобы принять участие в диспуте в уединенном бенедиктинском аббатстве. Внезапно в монастыре происходит убийство.
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Информация
СтранаГермания, Италия
ЖанрыИсторические, Драмы, Зарубежные, Детективы, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДБРежиссёр
Джакомо
Баттиато
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актёр
Руперт
Эверетт
- ДХАктёр
Дамиан
Хардунг
- ФБАктёр
Фабрицио
Бентивольо
- ГСАктриса
Грета
Скарано
- РЗАктёр
Рихард
Заммель
- СФАктёр
Стефано
Фрези
- РХАктёр
Роберто
Херлицка
- ФМАктёр
Фаусто
Мария Шиараппа
- МЛАктёр
Маурицио
Ломбарди
- ДБСценарист
Джакомо
Баттиато
- АПСценарист
Андреа
Порпорати
- Сценарист
Джон
Туртурро
- НУСценарист
Найджел
Уильямс
- ФФХудожник
Франческо
Фриджери
- ММХудожник
Маурицио
Милленотти
- ДКОператор
Джон
Конрой
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман