Имя розы
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Имя розы

Имя розы (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, The Name of the Rose 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Свежая многосерийная экранизация знаменитого романа Умберто Эко. 1327 год, монах-францисканец Вильгельм Баскервильский едет вместе с послушником на северо-запад Италии, чтобы принять участие в диспуте в уединенном бенедиктинском аббатстве. Внезапно в монастыре происходит убийство.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Имя розы»

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