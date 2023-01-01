Империя (сериал, 2015) смотреть онлайн
2015, Empire 4 сезона
Драмы, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Наследники музыкального магната вступают в борьбу за место короля хип-поп индустрии. Бывшая жена и трое сыновей - кто заберет главный приз? Противостояние начинается!
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СХРежиссёр
Санаа
Хамри
- КБРежиссёр
Крэйг
Брюэр
- МВРежиссёр
Марио
Ван Пиблз
- БВРежиссёр
Билле
Вудрафф
- Актёр
Терренс
Ховард
- БИАктёр
Бришер
И. Грэй
- ТБАктёр
Трэй
Байерс
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- ТДАктриса
Та’Ронда
Джонс
- ГСАктриса
Габури
Сидибе
- САктриса
Серайя
- ДСАктёр
Джусси
Смоллетт
- ГБАктриса
Грейс
Байерс
- АРАктёр
Андре
Ройо
- Сценарист
Ли
Дэниелс
- ДССценарист
Дэнни
Стронг
- ДСПродюсер
Дэнни
Стронг
- СХПродюсер
Санаа
Хамри
- ЧДХудожник
Чарльз
Дабо мл.
- СД�Художница
СиСи
ДеСтефано
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- ИСМонтажёр
Ишай
Сеттон
- ДУОператор
Джо
Уильямс
- ДСОператор
Джерри
Сиделл
- ФЭКомпозитор
Фил
Эйслер