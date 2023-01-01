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Империя

Империя (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Empire 4 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Наследники музыкального магната вступают в борьбу за место короля хип-поп индустрии. Бывшая жена и трое сыновей - кто заберет главный приз? Противостояние начинается!

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Империя»

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