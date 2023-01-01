Игра лжецов (сериал, 2007) смотреть онлайн бесплатно
- 18+37 мин
Игра лжецов
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Игра лжецов
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Игра лжецов
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Игра лжецов
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Игра лжецов
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Игра лжецов
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Игра лжецов
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Игра лжецов
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Игра лжецов
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Игра лжецов
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Игра лжецов
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Игра лжецов
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Игра лжецов
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
Сюжет
Быть доброй и честной не всегда хорошо и уместно. Иногда только ложь помогает разрешить проблемы, а точнее, победить в таинственной игре, где нужно притворяться и врать. Доверчивая и честная девушка Нао Кандзаки становится участницей этой необычной игры. Казалось бы, ей надо всего лишь сохранить свои 100 миллионов йен в течение месяца и выйти из игры без потерь, но в первый же день из-за доверчивости она уже числится в проигравших. И тогда, доведенная до отчаяния, она решает обратиться за помощью к профессиональному мошеннику. Выйдет ли толк из такого необычного тандема – покажет время.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb