Игра лжецов (сериал, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Быть доброй и честной не всегда хорошо и уместно. Иногда только ложь помогает разрешить проблемы, а точнее, победить в таинственной игре, где нужно притворяться и врать. Доверчивая и честная девушка Нао Кандзаки становится участницей этой необычной игры. Казалось бы, ей надо всего лишь сохранить свои 100 миллионов йен в течение месяца и выйти из игры без потерь, но в первый же день из-за доверчивости она уже числится в проигравших. И тогда, доведенная до отчаяния, она решает обратиться за помощью к профессиональному мошеннику. Выйдет ли толк из такого необычного тандема – покажет время.



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