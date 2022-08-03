WinkСериалыИгра лжецов1-й сезон4-я серия
8.52007, Liar Game
Триллер, Драма18+
Игра лжецов (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Наивная и доверчивая Нао Кандзаки получает чeрную коробку, открыв которую обнаруживает 100 млн. йен (примерно 1 млн. долларов) и конверт с приглашением поиграть в «Игру лжецов». Приглашение, конечно, формальное, так как Нао уже в игре. Просто так выйти из игры нельзя. Единственный способ отказаться — сохранить 100 миллионов и вернуть их через 30 дней. Если в течение этого времени она потеряет деньги, то должна будет их компенсировать.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb