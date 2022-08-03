Гримм (сериал, 2011) смотреть онлайн
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О сериале
Детективное фэнтези «Гримм» — сериал, который взял за основу сказки братьев Гримм, но рассказал их по-своему.
Обычный полицейский из Портленда Ник Беркхардт внезапно узнает от своей тетушки, что он — потомок знаменитых охотников на сверхъестественных существ. Проще говоря, Гримм. Известие застает мужчину врасплох. Ведь одно дело искать убийц — пусть и опасных, но все-таки людей, а другое — бороться с оборотнями, ведьмами и другой нечистью из мифов и легенд. Впрочем, нести тяжкое бремя защитника людей Ник будет не один — ему помогут напарник Хэнк и существо-потрошитель Монро.
Телешоу предлагает оригинальный взгляд на классические сказки, превращая их в мрачные, современно адаптированные истории. Если любите сочетание мистики, детективных сюжетов и темного фэнтези, смотреть «Гримм» будете с удовольствием.
Рейтинг
- НБРежиссёр
Норберто
Барба
- ТОРежиссёр
Терренс
О’Хара
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Ланёвилль
- АЛРежиссёр
Аарон
Липстадт
- ДДАктёр
Дэвид
Джунтоли
- БТАктриса
Битси
Таллок
- СУАктёр
Сайлас
Уэйр Митчелл
- РХАктёр
Расселл
Хорнсби
- СРАктёр
Саша
Ройз
- РЛАктёр
Регги
Ли
- ККАктриса
Клэр
Коффи
- Актриса
Бри
Тёрнер
- РБАктёр
Роберт
Бланш
- КМСценарист
Кайл
МакВей
- КБСценарист
Кэтрин
Баттерфилд
- НДСценарист
Невин
Деншэм
- ДГПродюсер
Дэвид
Гринуолт
- ДКПродюсер
Джим
Кауф
- ТМПродюсер
Тодд
Миллинер
- КСХудожник
Крэйг
Стернс
- КДМонтажёр
Крис
Дж. Уиллингэм
- СБМонтажёр
Скотт
Бойд
- ЭРОператор
Элиот
Рокетт
- РБОператор
Росс
Берриман
- КФОператор
Корт
Феи