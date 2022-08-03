Гримм (сериал, 2011) смотреть онлайн

Детективное фэнтези «Гримм» — сериал, который взял за основу сказки братьев Гримм, но рассказал их по-своему.



Обычный полицейский из Портленда Ник Беркхардт внезапно узнает от своей тетушки, что он — потомок знаменитых охотников на сверхъестественных существ. Проще говоря, Гримм. Известие застает мужчину врасплох. Ведь одно дело искать убийц — пусть и опасных, но все-таки людей, а другое — бороться с оборотнями, ведьмами и другой нечистью из мифов и легенд. Впрочем, нести тяжкое бремя защитника людей Ник будет не один — ему помогут напарник Хэнк и существо-потрошитель Монро.



Телешоу предлагает оригинальный взгляд на классические сказки, превращая их в мрачные, современно адаптированные истории. Если любите сочетание мистики, детективных сюжетов и темного фэнтези, смотреть «Гримм» будете с удовольствием.

