Готэм
Wink
Сериалы
Готэм

Готэм (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.92014, Gotham 4 сезона
Фантастика, Боевик18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Детектив Джеймс Гордон приступает к работе в департаменте полиции Готэма. Город потрясает убийство Томаса и Марты Уэйн, влиятельных предпринимателей и филантропов, и Гордон берeтся расследовать это дело. Между тем ему приходится сталкиваться с мафией и опасными злодеями, населяющими Готэм.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Готэм»