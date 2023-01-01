Горячая зона
Wink
Сериалы
Горячая зона

Горячая зона (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, The Hot Zone 1 сезон
Фантастика, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В 1989 году, когда вирус Эбола внезапно проявился у шимпанзе, которых исследовали в лаборатории Рестона в штате Вирджиния, от него еще не существовало никакой вакцины. Доктор Нэнси Джаакс подвергла сама себя смертельному риску, пытаясь предотвратить распространение вируса среди населения.

Все сезоны сериала Горячая зона смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Горячая зона»

Всё