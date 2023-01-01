Ева (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+57 мин
Ева
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+64 мин
Ева
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+60 мин
Ева
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+65 мин
Ева
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+60 мин
Ева
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+66 мин
Ева
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+65 мин
Ева
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+65 мин
Ева
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+61 мин
Ева
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+59 мин
Ева
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+58 мин
Ева
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+59 мин
Ева
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+60 мин
Ева
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+58 мин
Ева
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+58 мин
Ева
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+63 мин
Ева
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Дорама о женщине, которая 13 лет готовила план мести за смерть своего отца, и теперь запускает крупный скандал, способный уничтожить карьеры ее врагов. Ли Раель росла в счастливой семье, но жуткая трагедия разделила ее жизнь на две половины: влиятельные люди стали причиной смерти ее отца. Следующие 13 лет Раель провела, разрабатывая план страшной мести. Ее цель — Кан Юнкём, руководитель корпорации LY Group и один из непосредственных виновников гибели отца Раель. Героиня влюбляет в себя Юнкёма, приведя таким образом к масштабному скандалу. Но спустя какое-то время она понимает, что у нее появились чувства к врагу.
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