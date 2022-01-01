Ева (сериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Дорама о женщине, которая 13 лет готовила план мести за смерть своего отца, и теперь запускает крупный скандал, способный уничтожить карьеры ее врагов. Ли Раель росла в счастливой семье, но жуткая трагедия разделила ее жизнь на две половины: влиятельные люди стали причиной смерти ее отца. Следующие 13 лет Раель провела, разрабатывая план страшной мести. Ее цель — Кан Юнкём, руководитель корпорации LY Group и один из непосредственных виновников гибели отца Раель. Героиня влюбляет в себя Юнкёма, приведя таким образом к масштабному скандалу. Но спустя какое-то время она понимает, что у нее появились чувства к врагу.



Сериал Ева 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.