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Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа сериала «Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Марк Бисли

Марк Бисли

Mark Beesley
Режиссёр
Рик Джейкобсон

Рик Джейкобсон

Rick Jacobson
Режиссёр
Тони Тилс

Тони Тилс

Tony Tilse
Режиссёр
М. Дж. Бассетт

М. Дж. Бассетт

M.J. Bassett
Режиссёр

Актёры

Брюс Кэмпбелл

Брюс Кэмпбелл

Bruce Campbell
АктёрAshley 'Ash' J. Williams
Рэй Сантьяго

Рэй Сантьяго

Ray Santiago
АктёрPablo Simon Bolivar
Дэна ДеЛоренцо

Дэна ДеЛоренцо

Dana DeLorenzo
АктрисаKelly Maxwell
Люси Лоулесс

Люси Лоулесс

Lucy Lawless
АктрисаRuby Knowby
Джилл Мари Джонс

Джилл Мари Джонс

Jill Marie Jones
Актриса
Ариэль О’Нилл

Ариэль О’Нилл

Arielle Carver-O'Neill
АктрисаBrandy Barr
Ли Мэйджорс

Ли Мэйджорс

Lee Majors
АктёрBrock Williams
Тед Рэйми

Тед Рэйми

Ted Raimi
АктёрChet Kaminski
Мишель Херд

Мишель Херд

Michelle Hurd
АктрисаLinda B. Emery
Джоэль Тобек

Джоэль Тобек

Joel Tobeck
АктёрBaal

Сценаристы

Айван Рэйми

Айван Рэйми

Ivan Raimi
Сценарист
Джеймс Иген

Джеймс Иген

James Eagan
Сценарист

Продюсеры

Брюс Кэмпбелл

Брюс Кэмпбелл

Bruce Campbell
Продюсер
Мойра Грант

Мойра Грант

Moira Grant
Продюсер
Рик Джейкобсон

Рик Джейкобсон

Rick Jacobson
Продюсер
Чарльз Найт

Чарльз Найт

Charles Knight
Продюсер

Монтажёры

Том Иглз

Том Иглз

Tom Eagles
Монтажёр

Композиторы

Джозеф ЛоДука

Джозеф ЛоДука

Joseph LoDuca
Композитор