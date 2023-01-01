Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина)
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Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина)

Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина) (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.02015, Ash vs Evil Dead 6 сезонов
Ужасы, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Последние тридцать лет Эш старательно избегал всего, что связано с воспоминаниями о зловещих мертвецах, но когда очередное нашествие грозит уничтожить все все население планеты, Эш становится единственным шансом человечества на спасение.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина)»

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