Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина) (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Последние тридцать лет Эш старательно избегал всего, что связано с воспоминаниями о зловещих мертвецах, но когда очередное нашествие грозит уничтожить все все население планеты, Эш становится единственным шансом человечества на спасение.



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