Эмили в Париже (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Эмили в Париже 1 сезон
Драмы, Мелодрамы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Американка Эмили получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, найти новых друзей и любовь.
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Информация
Рейтинг
- ЭФРежиссёр
Эндрю
Флеминг
- ЭЭРежиссёр
Эрин
Эрлих
- КДАктёр
Кевин
Диас
- ЭПАктриса
Эшли
Пак
- Актриса
Лили
Коллинз
- БГАктёр
Брюно
Гуэри
- УААктёр
Уильям
Абади
- Актриса
Филиппин
Леруа-Больё
- СААктёр
Сэмюэл
Арнольд
- КРАктриса
Камилль
Раза
- ЛБАктёр
Лукас
Браво
- Актёр
Люсьен
Лависконт
- ДССценарист
Даррен
Стар
- ГССценарист
Грант
Слосс
- ДКСценарист
Дебора
Копакен
- СБПродюсер
Стивен
Браун
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- АЗХудожница
Анна
Зейбель
- АММонтажёр
Алекс
Минник
- ДГМонтажёр
Джесси
Гордон
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард
- КАКомпозитор
Кристофер
А. Ли
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн