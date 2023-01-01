Джесси Родригес vs Фумелеле Кафу
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Джесси Родригес vs Фумелеле Кафу
2025, Jesse Rodriguez vs. Phumelele Cafu 1 сезон
Спортивный18+
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Джесси Родригес vs Фумелеле Кафу (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главное событие боксерского вечера в Техасе: сразу два мировых чемпиона сразятся за объединение поясов WBC и WBO – Родригес и Кафу определят короля второго наилегчайшего дивизиона. Американец входит в число лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории, а южноафриканец недавно сенсационно завоевал титул, победив раздельным решением японца Косеи Танаку.

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Жанр
Спортивный

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