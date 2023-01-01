2025, Jesse Rodriguez vs. Phumelele Cafu 1 сезон
Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Джесси Родригес vs Фумелеле Кафу (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Главное событие боксерского вечера в Техасе: сразу два мировых чемпиона сразятся за объединение поясов WBC и WBO – Родригес и Кафу определят короля второго наилегчайшего дивизиона. Американец входит в число лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории, а южноафриканец недавно сенсационно завоевал титул, победив раздельным решением японца Косеи Танаку.
Все сезоны сериала Джесси Родригес vs Фумелеле Кафу смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.