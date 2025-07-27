Джесси Родригес vs Фумелеле Кафу (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Главное событие боксерского вечера в Техасе: сразу два мировых чемпиона сразятся за объединение поясов WBC и WBO – Родригес и Кафу определят короля второго наилегчайшего дивизиона. Американец входит в число лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории, а южноафриканец недавно сенсационно завоевал титул, победив раздельным решением японца Косеи Танаку.

