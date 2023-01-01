Джек Ричер
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Джек Ричер

Джек Ричер (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, Джек Ричер 1 сезон
Боевики, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Джек Ричер, бывший майор военной полиции, посещает небольшой городок, где его арестовывают по подозрению в убийстве. Вскоре местные полицейские понимают, что этот здоровяк с опасной внешностью совсем не тот, кого они ищут, и Ричер предлагает им помощь в поисках настоящих убийц.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Джек Ричер»