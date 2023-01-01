Дьяволы
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Дьяволы

Дьяволы (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.72020, Devils 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Экранизация романа Гвидо Марии Бреры рассказывает о группе трейдеров крупного инвестиционного банка, которые неожиданно раскрывают опасный финансовый заговор внушительных масштабов. Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир интриг и лихо закрученных тайн.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb