Двойная спираль (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Любовь не умирает даже спустя годы: романтическая история обмана и страсти.



Яна много лет работает следователем и успешно справляется с делами. У нее любящий муж, а единственная печаль — отсутствие детей. Внезапно она вынуждена отправиться в родной городок Озерск. У ее подруги погибает дочь, и Яна начинает поиски убийцы. Однако в Озерске женщину ждет не только работа: когда-то именно тут случилась ее первая любовь. Спустя столько лет Яна узнает, что ее ребенок от школьного учителя Алексея остался жив. Возлюбленный Яны воспитал сына вместе со своей женой, но его чувства к Яне остались неизменными. Оба понимают, что все эти годы скрывали свою любовь, но счастье внезапно омрачает суровая правда: их общий сын Сережа оказывается замешан в том самом убийстве, из-за которого Яна вернулась в Озерск...



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