Двойная спираль (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Следователь СК Яна Нестеренко на хорошем счету у начальства и счастлива в браке. Единственное, что омрачает ее жизнь – это отсутствие детей. Яна отправляется в Озерск – город детства, в котором не была двадцать лет, чтобы помочь в расследовании убийства молодой девушки, дочери своей подруги детства. Когда-то Яне пришлось уехать из родного города, так как будучи 16-летней школьницей, она забеременела от своего учителя Алексея Пахомова. Узнав про беременность, мать увезла дочь из Озерска, а после родов сообщила, что ребенок не выжил. И вот теперь Яна узнает, что мать ей соврала: ребенок жив, его усыновили и воспитали Алексей с женой. Яна и Алексей стремительно сближаются, они понимают, что все годы хранили любовь друг к другу. Тем временем расследование приводит Яну к их с Алексеем сыну. И Сергея Пахомова задерживают…



Сериал Двойная спираль 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.